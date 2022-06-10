雲咸街開槍｜撞車斬人槍擊釀3傷　2傷者昏迷1人背中兩槍　警拘1男

中環發生撞車斬人及開槍案。今日（10日）凌晨，雲咸街31A號對開據報有多架車相撞，繼而有大批惡煞持刀追斬，期間傳出槍聲。警方趕抵尋獲3名傷者，其中1名男子背部中兩槍、另1名男子則頭部中刀，同陷昏迷；另有1名男子腳部受傷，疑被載走兇徒的車輛撞倒，3人同被送院搶救。大批警員事後荷槍實彈在場搜索，初步檢獲1粒彈頭、利刀等證物；同時拘捕1名涉案男司機。



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事發於凌晨約2時41分，警方接報指雲咸街31A號對開發生車禍，最少牽涉2輛私家車及2輛七人車。據了解，事發時有多名惡煞從車上跳出，持開山刀、牛肉刀等武器廝殺，期間有人曾經開槍；兇徒其後登上接應七人車逃去。

警員接報趕抵尋獲3名傷者，其中1名男子背部中兩槍受創、另1名男子則頭部有刀傷，雙雙陷入昏迷；另有1名男子腳部受傷，懷疑被逃去的七人車撞傷，幸他仍清醒，3人均由救護車送往瑪麗醫院救治。

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案發後，現場有一輛凌志及一輛掛上「P牌」的平治私家車停於路邊，其中凌志嚴重損毀，車頭遺有疑似彈孔。警方則在現場拘捕1名男子，初步相信他是平治司機，懷疑與案有關；另有2名南亞漢在場協助調查，其中1人的白色衫染有血漬。

事後大批警員身穿避彈衣、荷槍實彈封鎖現場調查，部份警員手持MP5衝鋒槍，反恐特勤隊亦在場戒備。警方初步檢獲1粒彈頭、多把利刀及刀套，同時在馬路中央發現一包懷疑燒過的炭。由於其中1名傷者身中2槍，多名警員一字排開，沿路面搜索第2粒彈頭的下落。