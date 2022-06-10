警搗觀塘瑞和街非法麻雀賭檔　拘男主持及13賭客

觀塘警區特別職務隊人員今日（6月10日）下午3時半於區內展開代號「犁庭掃穴」暨「雷霆 2022」及「松塔」行動，突擊搜查觀塘瑞和街28-48號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警員拘捕一名77歲本地姓朱男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。另外，場內介乎43至79歲的4男9女，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。被捕人同時涉嫌違反第599G章規例，遭罰定額罰款通知書，他們現正被扣留調查。警員於現場檢獲3張電動麻雀檯、6副麻雀及約1600元賭款。



行動中，一共拘捕14人 (警方提供)

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集及嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。