警夥食環署嚴格巡查　灣仔4間酒吧違規　其中2間被勒令停業兩周

警方繼續就防疫規例嚴格巡查。灣仔警區反三合會行動組聯同食環署，昨晚（10日）於區內展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」及「松塔（PINETOWER）」行動，巡查區內領有酒牌的場所；而葵青警區反三合會行動組、葵涌分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊，聯同食物及環境衞生署人員，昨午亦巡查區內酒吧、遊戲機中心、桌球室及餐廳等地方。



行動中，灣仔駱克道338號一間「樓上吧」、盧押道23號一間酒吧，各有1名職員工作期間沒有戴上口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），2名職員同被罰款、2名分別姓温（44歲）本地男負責人及46歲外籍男負責人被票控；同時，兩間酒吧堂食只能至傍晚6時，其餘時間亦不得多於2人一枱，為期3日。

而盧押道15至19號、盧押道18號兩間酒吧，均有職員無法提供3日內的快速抗原測試結果，同涉違反第599F章，合共3名職員被罰款，2名分別47歲及42歲外籍男負責人被票控；同時，兩間酒吧須關閉14天。

至於葵涌屏麗徑一間餐廳，亦有一名姓吳（53歲）男職員工作時未有正確配戴口罩，負責人因未有確保場內職員佩戴口罩，亦涉違反第599F章，人員稍後將向他發出傳票。