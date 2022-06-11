48歲主婦墮「殺豬盤」騙局被呃280萬元　警拘7人涉詐騙

一名48歲家庭主婦在社交平台認識騙徒，並迅速發展成情侶關係，豈知卻墮入「殺豬盤」騙局，多次匯款至騙徒指定投資戶口，結果被騙去280萬元。警方經調查後，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5男2女。



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新界南總區公眾活動調查隊主管督察陳凱交代案情指，2022年4月一名48歲家庭主婦在社交平台認識一名騙徒，並迅速發展成網戀情侶關係。騙徒隨後誘騙受害人到一個虛假的投資網站開設投資戶口，並表示投資會有極高回報。受害人不虞有詐，遂將多筆巨額資金匯入騙徒指定的戶口。其後受害人見到投資戶口內盈利豐厚，有意提款。惟騙徒卻指受害人投資金額仍未達標，需要提供更多投資金額。

而騙徒亦得悉受害人與家人持有一個內地聯名戶口，戶口內有可觀及可挪用的資金。騙徒遂帶受害人到荃灣及元朗三間商店進行套現活動。過程中，受害人使用內地銀聯卡簽帳，但受害人沒有得到貨物，反而得到部份簽帳額折算的資金，三間商店則從中得到服務費。受害人其後將所得的資金增值至投資戶口，直至5月28日受害人想再次提款時，騙徒已失去蹤影。受害人始知受騙，於是報警求助。

新界南刑事部聯同大嶼山警區探員深入調查及分析，迅速鎖定7名疑犯，並於6月8至10日以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5男2女，年齡介乎26至53歲。行動中，警方檢獲14部手機、2部電腦、2部信用卡刷卡機、8張銀行卡及6張信用卡。警方已落案控告其中兩人「串謀詐騙」，案件已在6月10日於沙田裁判法院提堂。警方現正追查其他涉案人士及資金流向，不排除當中涉及洗黑錢活動及有更多人士被捕。

警方呼籲市民要加倍警惕回報高得不切實際的投資計劃，也要避免下載不明來歷的應用程式，投資前亦要充分了解相關投資產品的特性及資訊。