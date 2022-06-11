粉嶺公路私家車翻側　司機受傷送院

撰文：凌逸德
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今日（11日）晚上7時許，大埔發生交通意外，一輛私家車沿粉嶺公路往上水方向，駛至近大埔康樂園時疑失控翻側。司機受輕傷，被送往那打素醫院治理，警方正調查事件。

交通意外
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