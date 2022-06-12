警方聯同食環署尖沙咀巡查2男女被捕　16人被票控

尖沙咀分區雜項調查小隊、西九龍機動部隊及食物環境衞生署進行聯合行動，昨晚（11日）巡查區內多間酒吧及酒牌處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，在山林道一間樓上酒吧發現一名26歲姓鄺男顧客因未能出示安心出行的掃瞄紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他發出定額罰款通知書。



人員其後在厚福街兩間樓上酒牌處所發現5男1女顧客，年齡介乎23至31歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）中酒吧處所不得多於四人同坐一桌的規定，遂向他們發出定額罰款通知書，當中一名27歲姓李男客人另因外出時沒有攜帶身份證明文件被拘捕。37歲姓劉及29歲姓鄭男負責人因為容許有多於四人同坐一桌及處所內餐桌相隔距離不足一點五米，其中一間另涉嫌違反小食食肆牌照條件，兩人均被食環署人員票控。

警方聯同食環署於尖沙咀巡查酒吧等處所，2男女被警方拘捕，16人被票控。（警方圖片）

另外，金巴利道兩間酒牌食肆，分別發現一名24歲姓梁及一名28歲姓徐女顧客未能出示安心出行掃瞄的紀錄及在場內吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《吸煙（公眾衞生）條例》，人員遂向她們發出定額罰款通知書。兩名分別32歲姓李及50歲姓葉男負責人將會被警方票控。其中一間酒牌食肆內一名26歲姓吳女顧客則懷疑向人員出示他人的電子針卡，涉嫌企圖誤導警務人員被捕。

其後於柯士甸路一間酒吧內，發現一名19歲姓伍及一名20歲姓馮女顧客未能出示安心出行掃瞄的紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向她們發出定額罰款通知書。一名42歲姓陳女顧客則在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》而被票控。