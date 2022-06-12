30歲「槍癡」西九法院見緩刑官　揭身藏仿製手槍　住所檢警徽背心

一名30歲「槍癡」前日（10日）到西九龍裁判法院見緩刑官，接受保安安檢時揭藏仿製手槍被捕。事發於當日下午約4時30分，該名男子進入西九龍裁判法院時，被保安員發現袋內藏有一把懷疑仿製手槍，警方到場將他拘捕，其後搜查他位於將軍澳康城路的住所，在屋內再發現不同裝備，一共檢獲12支仿製槍械、無線對講機、貼上警徽的背心、護目鏡、頭盔等。



被捕男子早前到西九龍裁判法院約見緩刑官處理緩刑，被揭袋中藏有仿製手槍。（資料圖片）

據悉，被捕姓羅（30歲）男子從事客戶服務工作，事發當日他就早前藏毒案件，到西九龍裁判法院約見緩刑官處理緩刑。下午約4時半，他到達西九龍法院1樓安檢區排隊進行安檢，保安員透過X光機發現他的袋中有一支可疑的槍形物體，遂將他截停檢查，並於男子手提袋中搜出一枝仿製槍械，於是報警求助。

警方接報到場後，有人聲稱從家裡帶着該支氣槍前往工作地點拍攝，並亦聲稱昨天（9日）亦曾在調景嶺港鐵車廂內取出仿製槍械展示給一位女乘客看。警方將男子押回住所搜查，再檢獲12支仿製槍械、反政府海報和抗議裝備等。此外，警方亦檢獲一件迷彩背心，上面貼有兩個警察徽章與「忠誠勇毅心系社會」字樣的魔術貼。

羅男涉嫌藏有仿製槍械及無牌管有無線電發送器具被捕，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。據悉，警方初步調查後，相信羅男沒有精神問題。