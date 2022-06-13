廣田邨13歲女童家中昏迷　惜告不治

撰文：凌逸德
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今（13日）凌晨時分近5時，警方接獲觀塘廣田邨廣靖樓一單位報案指，指家中一名13歲姓陳女童在上址暈倒，昏迷不醒，警方及救護車接報到場，將昏迷女童送往聯合醫院治理，惜告不治，死因有待驗屍確定。

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