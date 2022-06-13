荃灣童黨欺凌｜「三無」大廈與「三禁」天台　住客常見童黨打人

網上流傳童黨集體欺凌，狂摑12歲女童至少21巴掌事件，引起社會嘩然。該批童黨施虐地方位於荃灣聯仁街一唐樓的五樓天台，由於該幢舊樓屬「三無」大廈，天台長年烏煙瘴氣，道友吸毒、童黨打人、聚賭吸煙無日無之，有住客直言，童黨在天台打人已見慣不怪：「好似食飯一樣咁常見」。



聯仁街舊樓眾多，大都建於六十年代，由於屬於無業主立案法團、無任何居民組織及無管理公司的三無大廈，陌生人得以自出自入，這個無掩雞籠漸成罪惡溫床，發生童黨集體欺凌的天台，更有住客於圍欄牆壁寫上「三禁」告示:「禁吸毒、禁吸煙、禁拋雜物」。

一名不願上鏡的住客大嘆：「童黨打人，都唔知見過幾多次」，他表示，大廈沒鎖鐵閘，任何人也可以上到天台，過往屢次親眼目睹道友吸毒、童黨打人等罪行，「食飯一樣，習慣晒」。

他續稱，自己不吸煙，每日天台皆遺下不少煙蒂，足見天台經常有人聚集，吸煙飲酒已事小，打架流血也不時上演：「打架都打過幾次，上次一個男仔被打得好利害」，他指警方雖然偶然上來巡邏，但收效甚微，由於住客居住上址，擔心被人尋仇找麻煩，他們盡量睜一隻眼閉一隻眼，沒有理會聚集天台人士。

事發於前日（11日），一名12歲女童於荃灣遭約5名女子欺凌，多名少年男女至少連摑21巴掌，被質問「係咪串啊！」、「真係仲敢返香港架喎」，女童噁忍沒有報警，至昨（12日）晨其父察覺女兒有異，了解下揭發事件，於是報警求助。