干德道兩死工傷｜兩死者為吊船測試工　家屬哀傷落淚

西半山聯邦花園（或稱聯邦花苑）奪命工業意外，兩死者李耀輝（52歲）及翁偉文（56歲）為吊船測試工人，今晨於工作期間吊船鋼纜斷裂，連人帶船墮地不幸傷重死亡，遺下妻兒頓失所依。死者家屬聞訊趕抵現場，眼看滿地吊船殘骸、遮屍帳篷，各人哀傷不已，有人頻頻拭淚。



勞工處發言人表示，處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，兩名死者為吊船測試工，擁有多年工作經驗，其中一人已有約六年吊船測試經驗，他們子女已長大，而李耀輝為人孝順，與老邁父母同住照顧。

蕭倩文指測試吊船可於離地一米測試。（翁鈺輝攝）

蕭表示，吊船測試不應在太高位置進行，可於離地一米測試，避免一旦發生意外，不致造成太大傷亡，至於兩死者當時有否佩帶安全帶則是整個意外調查重點。

意外後，兩死者的工友表現傷感，有人抱頭掩面，其後，死者家屬紛紛趕到現場，悲動不已，有人難忍悲痛不斷拭淚，氣氛愁雲慘霧。

根據測試吊船指引，檢查零件、金屬狀況及其他具體工作需要上船才可以進檢驗。僱主需提供安全帶及救生繩防墮，假若僱主有提供但工人沒戴是工人責任，但如果僱主沒有提供，側是僱主疏忽，有責任。僱主在每個施工前都需進行風險評估，這些都是可預計的危險，所以必須要做（風險評估）。驗船期間需有人做監督工作，若兩人上去驗船，應再需一人進行監督。僱主有責任保障工人安全。理論上只在離地一米便可檢測吊船是否有故障及測試安全，但表示未清楚當時實際上正進行到什麼工序。暫時對於意外沒有具體資料。

事發於今（13日）晨11時29分，干德道41號聯邦花園倫敦閣發生奪命工業意外，一艘吊船從20多層高墮下，兩工人當場死亡。

兩名工人墮下當場死亡。（讀者提供）