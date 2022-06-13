中環槍擊案｜跨部門聯手大反黑　145人突擊巡查尖沙嘴兩廈

上周五（10日）中環雲咸街發生黑幫火併及槍擊案後，包括警方、入境處、海關等部門組成聯合行動組，周一（13日）晚共出動145人，在尖沙嘴採取大規模反罪行動，其中南亞裔人士雲集的重慶大廈及美麗都大廈為這次行動的重點。



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警方高度關注中環槍擊案，由於案件涉及暴力及槍械，警方與其他執法部門積極聯繫、交流情報，務求盡快將所有涉案者繩之於法。警務處副處長（行動）袁旭健周一（13日）與入境處及海關高層人員召開特別會議，商討進一步加強合作，採取聯合行動，嚴厲打擊此等嚴重罪案。

警方與入境處及海關高層人員召開特別會議，就在中區發生的一宗開槍案商討採取聯合行動。警務處副處長（行動）袁旭健（右二）、刑事及保安處處長葉雲龍（右一）、有組織罪案及三合會調查科總警司黃維（右三）與海關副關長陳子達（左二）、海關助理關長（情報及調查）胡偉軍（左一）進行會議。（政府新聞處圖片）

周一晚上7時45分，警方出動有組織罪案及三合會調查科（O記）、西九龍反黑組、西九龍機動部隊，聯同入境處及海關等人員，兵分幾路到重慶大廈及美麗都大廈一帶進行反罪惡行動。行動人員有的在重慶大廈及美麗都大廈外圍截查行經人士的證件，當中不少南亞裔人士被截；另有人員到樓上的多間賓館調查。行動至晚上9時半結束，一名巴基斯坦男子，報稱沒有身份證，被警員帶返警署作進一步調查。

中環槍擊案上周五（10日）凌晨2時40分發生，共造成3人受傷。當時有3輛屬於一幫派的私家車於雲咸街31A號對開停車等待轉燈時，其間另一幫派人馬駕車而至，至少8人落車持刀向其施襲。第一幫派一輛車即時踩油絕塵而去，其間撞到一名對方人馬；另一車的車上人向刀手開了至少兩槍，最終兩車逃離現場。

警方到場後，拘捕4名非華裔男子，其中1人懷疑被逃去的七人車撞傷，另3人沒有受傷。事件中另有兩名傷者，包括一名25歲非華裔男子腹部中槍，他現時情況穩定，仍然留醫，至周日被警方拘捕及起訴。5名被捕人士已被暫控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，周一上午在東區裁判法院提堂。