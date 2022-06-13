今年首季詐騙案急升　女秘書墮電騙失$671萬　警推防騙季籲關注

警方資料顯示，今年首季警方已接獲5,378宗詐騙案件，較去年同期的4,183宗增加1,195宗，上升28.6%。警方今年5月至8月推出為期4個月的「防騙季」活動，主力針對包括電話騙案、網上投資騙案等5項熱門行騙手法，呼籲市民關注，以免成為受害人。



警方指出，騙徒利用互聯網、社交平台及電話等渠道犯案。受害人涉及不同年齡層的網絡使用者，當中不少為年輕人及專業人士。去年全年警方共接獲19,249宗詐騙案件，較2020年的15,553宗增加3,696宗 （上升23.8%）。 而今年首季已接獲5,378宗詐騙案件，較去年同期的增28.6%。

女秘書墮電話墮案失671萬元。（警方圖片）

電話騙案首季錄339宗 金額高達1.29億元

其中，今年首季電話騙案錄得339宗，損失金額高達1.29億元。當中單一最大損失為671萬元，該名43歲女秘書接獲一名假冒上海詐騙舉報中心職員的騙徒電話，訛稱其內地電話所登記的通訊軟件帳號涉及一宗販賣假新冠肺炎疫苗的詐騙案件，電話其後轉駁至假扮公安的騙徒，對方指秘書涉及洗黑錢活動，指示她將公司所有銀行賬戶的資金都轉賬到自己的個人銀行戶口內，後來她驚覺存款被人轉走，才報警求助，共損失671萬元。

文員、工程師用虛擬資產投資平台被騙千萬元

網上投資騙案則於今年首季錄得341宗，較去年同期上升逾9成，損失金額高達1.7億元，比去年同期飇升1倍。其中，一名39歲男文員去年10月使用一個名為Apyharvest.com的虛擬資產投資平台，平台聲稱只需存放資產滿60天便可賺取20%至25%利息回報。該男子遂開設戶口，更將平台介紹予任職工程師的29歲男友人。兩人多次將約1,100萬元的虛擬資產存入戶口，惟至今年1月他們未再收到日結單或任何電郵，網站突然關閉，平台客戶服務人員亦失去聯絡，始知受騙。

警方亦提醒近期投資非同質化代幣（NFT）的風氣十分熾熱。NFT與其他加密資產一樣具有相當隱密性和匿名性，交易雙方的個人資料或IP地址均不會記錄在區塊鏈內，令罪犯藉此隱藏身分並進行清洗黑錢活動。

警方鑑於詐騙案仍有上升趨勢，在今年5月至8月推出「防騙季」活動，反詐騙協調中心（下稱中心）再次統籌警隊各單位，全方位推行針對各類騙案的防騙宣傳工作。在橫跨4個月的宣傳活動，中心將透過不同平台加強宣傳，全方位加強市民對不同種類騙案的認知及防騙意識。

本季宣傳計劃名爲「提防𠱁你落叠 財產一夜蒸發」，利用一系列圖像及短片生動地講解各騙徒人物的行騙技倆，呼籲市民關注電話騙案、網戀投資騙案、求職騙案、網絡釣魚騙案及網上投資騙案。