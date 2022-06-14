秀茂坪警區反黑拘59人　17人未成年最細僅11歲

警方於今年1月至6月期間展開名為「傾盤」的反三合會行動，搗破秀茂坪區內3個賭檔及一個武器庫，並以經營非法賭檔、非法聚賭、販運毒品、自稱三合會成員、招攬三合會成員、藏有攻擊性武器、刑事毀壞及爆竊等罪名，拘捕59人，年齡介乎11歲至83歲。被捕人士中有17人未成年，大部分均涉嫌自稱三合會成員及招攬他人加入三合會。行動中，警方檢獲大批武器、大量現金、少量毒品及賭博工具。



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警方表示，疫情期間，學校多放長假，為免青少年被三合會招攬作非法行為，秀茂坪警區遂展開情報主導行動。行動分為兩部分，首部分於4至5月期間進行，反三合會行動組人員鎖定及掃蕩由黑社會操控的賭檔及毒品活動，並展開一連串拘捕行動，成功搗破秀茂坪區內3個賭檔及一個武器庫，拘捕39人，包括28男11女。大部分人士涉及賭博相關罪行，亦有部分人士涉嫌藏有攻擊性武器被捕。行動中，警方檢獲大量證物，包括8把開山刀、4把軍刀、2支伸縮棍、大量金錢及賭博工具，亦有檢獲少量毒品。

人員再於上周六至周一（11至13日）展開第二波拘捕行動，20名男子涉嫌「自稱三合會成員」、「招攬三合會成員」等罪行被捕。警方相信行動已打擊三合會組織及其收入來源。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方又指，秀茂坪警區於過去一年共接獲48宗涉及三合會相關的罪案，五成涉及青少年。警方留意到在長假期期間，不法份子會於青少年流連的地方，例如球場、遊戲機中心等，招攬青少年加入黑社會，利誘他們作非法行為。警方提醒青少年切勿參與非法活動或加入黑社會，警方對所有違法行為皆一視同仁，青少年違法除了會面臨監禁外，更會前程盡毀。