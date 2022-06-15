柴灣青年廣場Y旅舍女子猝死

撰文：黃偉民
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今日（15日）中午12時25分，柴灣道238號青年廣場Y旅舍一名年約40歲女子，被發現昏迷房間內。救援人員到場證實事主當場身亡，警方正調查女子猝死原因。

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