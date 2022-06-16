警方瓦解偽造保安證書集團　拘捕13名南亞裔人士

警方瓦解一個製造虛假保安證書的犯罪集團，繼早前拘捕7名南亞裔人士涉嫌利用偽造的保安人員訓練課程證書，申請保安人員許可證，經進一步調查後，至昨日（15日）再以「串謀使用虛假文書」及「管有虛假文書」罪，拘捕6名南亞裔人士；令同案被捕人士累計共13人。



灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓今日（15日）下午交代案件表示，去年12月至今年2月期間，灣仔警區一連接獲7宗使用虛假文書的案件，7名南亞裔男子在申請保安人員許可證時，提供偽造的保安人員訓練課程證書，結果他們全部被捕。警方灣仔警區反三合會行動組接手調查案件，經深入調查後鎖定一個犯罪集團。

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至昨日警方採取行動，再拘捕另外6名南亞裔人士，包括4男2女（介乎38至48歲），他們涉嫌「串謀使用虛假文書」，其中一名42歲男子亦涉嫌「管有虛假文書」。所有被捕人現正被扣留調查。調查顯示，涉案犯罪集團由一對夫婦在背後操控，兩人為集團主腦，他們會透過同黨在社交圈子招攬生意，聲稱只需3,000元則可提供所需證書，亦有同黨提供戶口用作收取費用。

行動中，警方在被捕人士寓所檢獲一批製作虛假文書的工具，包括手提電腦、兩部打印機、一包用以打印證書的硬卡紙張、兩部手提電話、兩張銀行提款卡，以及部份已製成的偽造文書。陳梓銓稱，案中的偽造證書無論在印刷質素、字體及格式等方面，均與真的證書有明顯分別，容易辨認，警方相信已成功瓦解一個製造虛假保安證書的犯罪集團。