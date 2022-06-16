13歲女童遭26歲姨丈2度摸下體侵犯　父親報警拉人怒斥人渣

大埔發生人神共憤性侵案，一名13歲女童到在親戚家留宿期間，2度被姨丈摸下體侵犯，父母得悉其獸行後大怒，直斥淫狼為人渣，至前日（14日）凌晨報警尋求協助。警方接報後拘捕該名涉案的26歲姨丈，大埔警區刑事調查隊第3隊現時正跟進案件。女童則到醫院檢驗，她事後「驚到震」，需接受心理輔導。



女童父親向《香港01》表示，其妻子有2個胞妹，女兒與細姨關係親暱，經常到她家中遊玩和留宿。３月某日，女兒到細姨家中留宿，當晚約11時，女兒洗澡回房間，準備入睡，姨丈著女童坐好，說「我教你啲嘢」，未幾姨丈竟伸手進女童內褲，撫摸其私處「捽左10幾分鐘」。事後女兒大驚，但當時未有向任何人透露事件。

至上周四（９日），女童再到細姨家過夜，凌晨約５時，女童在睡夢中驚醒，「感覺有嘢摸下面」，發現姨丈在身旁，更再次重逞獸行，其後離開房間。女童事後致電同學哭訴，至晚上再向母親講述被侵犯經過，並透露下體感到不適。母親及細姨得悉後，感崩潰大哭，事隔數日才告訴女童父親。

女童父親得知後決定大義滅親，於周二(14日)報警，帶女童到大埔那打素醫院求醫驗傷，目前仍在要留醫，需會見社工、心理醫生，評估有關狀況。女童父親透露，女兒就讀中一，性格沉默寡言。她事發後「驚到震」，向父母要求「以後不想再見到姨丈」，他希望女兒並不會因此事留下陰影。

女童父親怒指「細姨丈」是「人渣」，他早年從美國回流，報稱在美國當過兵，平常與家人相處沒有異樣「好nice好親切」，與妻子育有４個月大的兒子，任職直銷公司銷售員。女童父親憶述，「人渣」早前曾與另一位女性家人提出婚外情要求。當時家人以為他講笑，現在回想起才發現他「人格極有問題」。