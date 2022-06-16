中環槍擊案｜警一連三日反罪惡行動　拘182人　最細13歲

上周五（10日）中環雲咸街發生黑幫火併及槍擊案後，涉案半自動手槍仍未尋獲，槍手仍在逃。警方有組織罪案及三合會調查科、機動部隊與各區人員聯同海關及入境事務處人員，一連三日（13日至15日）於尖沙咀重慶大廈及美麗都大廈一帶，進行代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」的反罪惡行動。行動中，一共拘捕182人。



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當中137名男子及45名女子，年齡介乎13至77歲，涉嫌自稱三合會成員、縱火、勒索、管理賭博場所、在賭博場所內賭博、製造危險藥物、串謀販運危險藥物、販運危險藥物、管有危險藥物、藏有攻擊性武器、處理可公訴罪行的得益財產、無牌賣酒及誤導警務人員被捕。

另外，26名男子5名女子，年齡介乎20至62歲，則分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

行動中，人員檢獲約9萬2千元現金、12.36公斤懷疑毒品、約8千隻淫褻光碟、172支紅酒、20部釣魚機、兩部電動麻雀枱、兩部電腦及兩部平板電腦。