紋身麻醉暈倒｜得獎師傅為移民愛徒紋背留念　塗藥後暈倒抽筋

旺角一間樓上紋身店今日（17日）一名21歲紋身男學徒，於麻醉準備紋身期間突然昏迷，幸送院後回復清醒。負責的紋身師武超成及太太講述事件指，當時準備為徒弟於背部紋身，徒弟於塗上麻醉藥膏後，等待期間突然暈倒抽筋，送院後方知徒弟過往有抽筋病歷。

急症科專科醫生彭繼茂指出，如噴塗在皮膚上的麻醉藥，只會麻醉皮膚表層的神經線，作局部麻醉止痛之用，一般不會導致不省人事，又指出如受驚、痛楚等有機會刺激到迷走神經而導致暈眩或昏迷，只要躺下數分鐘，便會逐漸恢復。



男子紋身麻醉期間不適送院。

事發今日中午12時許，21歲姓蔡紋身男學徒在旺角好景商業中心一間樓上紋身店突然昏迷，職員見狀報警，由救護車送院治理，蔡其後漸漸恢復清醒，目前留院觀察，今午有4女1男親友曾陪同到醫院了解。

越籍紋身師武超成及太太向《香港01》講述事件經過。（梁偉權攝）

事發的紋身店TTK Tattoo Studio、越籍紋身師武超成及太太向《香港01》講述事件，武為一名已有多年紋身經驗的紋身師，來港後於上址開店5年，亦曾獲多個紋身比賽的獎項。而徒弟俊仔亦熱愛紋身文化，於約1年多前拜武為師成為學徒，亦已有不少紋身作品。近日因俊仔決定將移民海外，於是武打算為愛徒於背上紋上一幅紋身，作為送別之禮。

於今日進行「勾線」期間，俊仔因難抵痛楚，武及太太於是為俊仔塗上麻醉藥膏，並需約1小時待藥力見效。惟俊仔於玩電話等候期間，突然暈倒地上並抽筋，他們即時報警並將俊仔送院。武的太太指，經醫院檢查過後，方知俊仔過往有抽筋病歷，相信俊仔暈倒一事與麻醉藥膏無關，而該款麻醉藥膏亦常用於紋身及美容用途，於有註冊藥劑師的藥房購買。

醫生：塗皮膚麻醉藥相對安全 不會導致不省人事

急症科專科醫生彭繼茂指出，如噴塗在皮膚上的麻醉藥，只會麻醉皮膚表層的神經線，作局部麻醉止痛之用，一般不會導致不省人事，因此使用上相對安全。至於會否因麻醉藥引發敏感，彭繼茂指因不同人士而異，惟一般症狀亦會逐步由輕至重，例如先出現紅疹、面部或咀唇紅腫，繼而上呼吸道腫脹及難以呼吸，甚少會因敏感而即時暈倒，亦不會短時間自然復元，除非移除致敏原或注射類固醇針等。

彭繼茂指出，一個人處於緊張狀態，例如打針抽血、受驚、或者趕着上班上學，會刺激到迷走神經而突然暈眩或昏迷，即所謂的「迷走神經性昏厥」，會出現心跳慢及血壓低，只要躺下數分鐘，便會逐漸恢復。