荃灣兩酒吧違規 6客無安心出行及快測證明被罰款 2負責人收傳票
撰文：鄧海興
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荃灣警區雜項調查隊、荃灣警區輔警聯同食環署人員，昨晚（17日）採取聯合行動，巡查區內11間餐飲處所及酒吧，分別於鱟地坊及眾安街2間酒吧，發現3男3女顧客（21至43歲）沒有使用安心出行、以及未能出示24小時內的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。6人全被罰款，食環署則向2名負責人發出傳票。
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