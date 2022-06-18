六旬婦墮假冒公安電騙案失$450萬　警拘44歲男子

一名六旬婦誤墮假冒內地官員騙案損失逾450萬，警方調查後拘捕一名涉案男子。姓鍾60歲女受害人早前報案指，接獲一名自稱內地公安的男子來電，指她涉及一宗洗黑錢案件，要求她提供身份證副本、住址證明、銀行帳戶資料和密碼。事主其後發現戶口有約450萬元遭轉帳至8個本地銀行戶口，懷疑受騙報警。

東區警區刑事部人員接手調查案件，經深入調查後，九龍城警區騙案應變小組人員昨日（17日）於九龍城區拘捕一名44歲姓李本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。他已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。



案件交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。

警方並呼籲市民，任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料，或開設一個銀行賬戶、進行資產審查等以證清白，提及保密協議條款或要求轉賬匯款，均為詐騙。警方又指內地政府或執法機構及香港警方，均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令。警方指市民如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。