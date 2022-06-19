男子小西灣邨斬傷母親　盛傳到場救護員同被追斬

柴灣小西灣邨驚傳情緒病患者追斬救護員事件，瑞喜樓一名40歲男子昨（18日）晨疑病發，70歲泰籍母親報警，其後遭兒子持刀斬傷，警方到場制止，男子涉嫌傷人被捕帶署，母親送院治理。至深夜網上開始流傳另一個驚險版本，指有救護員到場時遭該男子斬傷，引起網民震驚：「完全想像到個畫面，好得人驚」。



「網上版」內容描述得驚險萬分，聲稱事發時有3名救護員接報到場，初時病者無異樣，聲稱入房換衫，10分鐘後步出，突然大叫「你哋3個係邊X個！做乜X嘢入嚟我屋企！」他衝入廚房取出菜刀，救護員見狀大叫：「主管，快啲走啦！」當3名救護員跑至升降機大堂，病者持刀追至，救護主管情急下舉手擋刀，當場血濺受傷，主管負傷與兩同袍沿樓梯逃命。貼文者又補充指，該名主管用直接壓法按住傷口，又着同袍逃命，並跑落樓同時解開衫袋，取出手機，通知控制室增援。

帖文又指，病者從17樓搭𨋢至3樓出𨋢，再往上跑擬阻截救護員離開，而該名救護主管跑至5樓進入其中一單位躲避，有住戶助其止血；其同袍則跑至6樓垃圾房暫避。未幾救護員聽聞有人大叫：「仲唔比(畀)我搵到你！」估計持刀男子追蹤到來，其時警員亦趕至，登樓經一番搜查，最終在住所尋獲持刀男。

事件引起網民議論紛紛，「師兄擋咗一下，有無受傷？」、「睇文字已經好心驚，希望主管早日康復，你地(哋)都要更加警惕保護好自己，我知呢啲都係廢話，但心真係離一離」、「完全想像到個畫面，好得人驚」、「令人尊敬的職業」。

不過，政府新聞處指事件中曾調派兩救護車到場，其中一輛救護車接載被斬傷母親送院救治。至於警方的資料是，昨晨(18日)7時40分，柴灣小西灣邨瑞喜樓一名70歲泰籍女子報案，指其姓黃(40歲)患有情緒病的兒子病發，須召喚救護車服務。據悉，黃在住所如廁後步出，語無倫次，在廚房取出利刀襲擊母親，黃母走避不及被斬傷，兩處傷口長達三厘米，由救護車送院治理，黃男涉傷人被捕帶署。