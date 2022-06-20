珍惜生命｜灣仔持刀男危坐晾衫架攀棚𠝹頸　對峙8小時獲救

昨（19日）晚約11時，警方接獲灣仔駱克道285至295A號高華大廈一名男子報案，指其胞弟手持利刀、危坐於晾衫架上。救援人員趕抵，發現事主坐於低層一單位的晾衫架上，消防員立即張開救生氣墊戒備，警方談判專家亦到場勸說。惟至20日早上近7時，他仍未返回安全位置，期間晾衫架逐漸傾側，他再爬至毗鄰一棚架上，又用利刀𠝹頸，劃出多條傷痕，險象環生。



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消息稱，男事主年約40餘歲，事發時他曾與一名10個月大的女嬰反鎖在單位房間內，其後他攀出窗外危坐晾衫架，女嬰則及時被帶走，並無受傷。就現場所見，初時屋內有女子扯着事主的上衣，以防他墮樓；事主則不時左顧右盼及大叫。至早上(20日)7時許，事主懷疑失足由棚架墮下，跌在救生氣墊上，由救護車送院檢驗。據悉，事主疑有情緒問題。受事故影響，現場駱克道往銅鑼灣方向需要封閉，交通受阻。

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