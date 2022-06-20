秀茂坪邨老婦晾衫意外墮樓　送院治理

撰文：凌逸德
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今(20日)晨10時52分，一名老婦在秀茂坪邨秀逸樓2樓寓所窗台晾衫期間，不慎從窗邊跌落大廈一樓平台，消防接報到場，事主陷半昏迷，將她抬落地面，由救護車送院搶救，老婦漸漸恢復清醒。

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