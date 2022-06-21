珍惜生命｜沙田九肚山過氣情侶爭執　男方疑箍煲不遂跳坡命危

沙田九肚山發生墮坡事件。今日（21日）凌晨近零時半，警方接獲一名女子報案，指其前男朋友於麗坪路38號近駿嶺薈對開墮坡，據報初時他仍有知覺，惟救援人員接報趕抵，發現男事主手部受傷，且頭部重創浴血，未幾陷入昏迷，立即將他送沙田往威爾斯親王醫院治理，經搶救後情況危殆。



據了解，男傷者姓羅（28歲），報案女子姓鄧（29歲），兩人為前度情侶關係。消息稱，兩人於2021年3月起相戀，並於沙田顯田邨同居，但自本月初雙方已因感情問題分開，女事主已搬離上址單位。

事發時羅男相約女方在駿嶺薈對開路邊「箍煲」，疑事與願違，兩人發生爭執，期間有人突然跨過鐵欄一躍而下，直墮下面約15米的護土牆斜坡。事後現場遺有大灘血漬，鐵欄則遺有兩個啤酒空罐及數個煙蒂，疑男事主受酒精影響，情緒激動下跳坡輕生，案件列作企圖自殺。

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