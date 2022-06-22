大停電｜天水圍市民耗盡手機電　走難落商場叉電　度漫長13小時

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）7時許起火焚燬，導致天水圍、元朗及屯門多處停電，其中天水圍2萬多戶更通宵停電至今早8時多。漫長13小時，天水圍居民徹夜耗盡精力，亦都耗盡手機電力。無計可施下大批市民帶備充電器到天澤商場叉電，有人更形容如同「走難」。



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不具名的天澤邨居民形容昨晚經歷：「超級辛苦！咁大個女第一次咁辛苦！」她表示自己現年60多歲，昨日要行30多層樓，「做完運動上樓煮飯，點知無電煮唔到飯，跟住落嚟買嘢食，又返上去。」她續指：「又無得煮嘢又無得洗頭，無風扇無冷氣，想飲啖水都無。」今早她手機無電，於是到天澤商場叉電，稱幸好商場沒有驅趕。

同樣在天澤商場充電的王太表示，小朋友於天澤邨的學校上學。由於停電，校方宣布今日停課，而家中都沒有電力及感到炎熱，所以他們一家只好到商場充電及乘涼。她稱，學校今早約6時透過WhatsApp群組通知學生家長今日不用回校，據她所知有學生未有接獲消息返回學校。

王指，炎夏沒有冷氣及風扇，小朋友都直呼難耐，只好數次沖涼降溫。昨晚用手機的電筒功能，今早起身手機已經沒有電，只好到商場充電。對於有區內居民指到酒店暫住，王太稱曾經有考慮，凌晨4時上網查看，不過發現區內的酒店房間已訂滿，目前只好再捱多一天沒有電力的日子。昨晚曾經有斷水情況，不過之後已經有回食水，她稱三餐都未能煮，只好到外面用膳。

「突然間唔知咩事，以為世界大戰！」王太表示，昨晚本身她在家中煮飯，忽然停電，小朋友感到害怕，她們一家叫好用手機及電筒照明。王指，停電數小時沒有所謂，停電兩日影響很大，包括要棄置食物，估計有數百元的食材需要棄置。她指，有不少行動不便及長者都有生活照顧問題，包括一日三餐。「有啲坐輪椅，真係叫天不應，叫地不聞！」據王太所知，有保安員為坐輪椅人士提供食水。

對於大停電事件，玉太認為中電責無旁貸，她指中電解釋去年檢查沒有問題，但事故昨日仍然發生。她稱，目前不知道何時恢復電力，日常生活大受影響。記者問到中電應如何補償市民？她認為中電加價的幅度都是錢，本身如果開冷氣電費大約1千多元，「電費你識加，發生依啲野（停電），每一樣野有方案，如果發生會有後備方案！」她有感，中電應該為受影響的2萬戶住戶，提供電費豁免。

天澤街市魚檔損失值數千元鯇魚。（蔡正邦攝）

街市魚檔損失值數千元鯇魚

在天澤街市凍肉店工作的李小姐表示指今早8時開工時已經復電，暫未點算損失「幾多要掉都未知，盡量都仲硬（冷凍的）嘅就拎出嚟賣，溶左嘅都唔敢拎出嚟賣。」但街市魚檔損失慘重，由於停電氣泵無法供氧，有魚檔損失30條鯇魚，每條價值約200元。