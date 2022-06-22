騙徒冒充苦主改收帳平台　警破$30萬消費券騙案　拘9男女包括護士

警方偵破逾30萬元電子消費券騙案，拘捕9男女包括護士。警方發現騙徒以不法手段，取得受害者身份證副本及個人資料，郵寄遞交申請表予消費券辦事處，更改受害人的消費券接收平台及帳戶。涉案詐騙集團由黑社會操縱，並招攬年輕人作傀儡成員到店舖交易「套現」。另外兩名被捕男女疑盜取前度情人、朋友的消費券，當中一名被捕人為護士。警方指行動仍繼續，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿以身試法。



警方商業罪案調查科警司孔慶勳今（22日）交代案情指，就2022年第一期相關案件由今年4月開始，警方接獲64宗消費券計劃相關的欺詐案，騙徒以不法手段取得受害者的身份證副本及個人資料，再透過郵寄方法，更改事主的消費券收款方式或帳戶，將事主的電子消費券據為己有，涉款30多萬元。據知有關案件，騙徒盜取的消費券佈及不同支付平台。

警方拘捕9男女包括護士

警方經調查後鎖定7男2女，並於昨日（21日）採取拘捕行動，被捕人士介乎16至46歲，分別報稱是商人、學生、家庭主婦、護士及無業人士，部份人士有黑社會背景。警方指，行動已瓦解一個詐騙集團，被捕人士包括集團主腦及商舖負責人，涉及46宗案件。該9名被捕人中有1男1女涉及另外兩宗個別案件，當中一人報稱是護士，他們涉嫌盜取他人的消費券，包括前度情人及朋友。警方指，集團骨幹成員仍被扣查，其他人已獲保釋，有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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騙徒冒充苦主身份 更改收帳平台收消費券

商業罪案調查科總督察鄧啟榮表示，新一輪消費券准許市民更改支付平台，警方留意到有詐騙集團用不法手段，取得受害者的個人資料，有受害人指曾經遺身份證及向無持牌放債人借錢，不排除令個人資料外洩。騙徒假冒受害人遞交申請表格予消費券辦事處，信內亦有事主的身份證副本以作證明。騙徒更以無實名登記的電話號碼、新開設的支付工具帳號，騙獲受害人的消費券。

警方發現有4名被捕人士，於政府派發消費券頭兩日（即4月7日至8日），利用當中46張電子消費券交易超過21萬港元，當中更於3間位於荃灣及馬鞍山的店舖重複交易。相信該3間商戶與詐騙集團合謀套現，涉案店舖未能提供相關的交易詳情，並且於短時間內完成交易，可疑做法引起警方懷疑。警方經調查後，發現該個集團由黑社會操縱，並招攬未成年人士作傀儡成員，負責到店舖進行交易，而他們每次只得數百元的報酬，其他收入都收歸集團名下。

商業罪案調查科高級督察傅姸婷指，呼籲市民要小心保護個人資料及支付平台的帳戶及密碼，如果接獲來歷不明電話指，可以為事主申請消費券，就應該小心提防，警方指如有懷疑應該立即報警。有關消費券資料列明，消費券只可以用作本地消費，不能用作套現或其他用途，市民如果聯同商戶，以不法手段製造虛假的交易記錄，假如與合謀商戶套現消費券，可能已干犯串謀欺詐罪。