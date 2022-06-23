將軍澳寶康路4車相撞　8人受輕傷

撰文：凌逸德
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今日（23日）早上8時，將軍澳寶康路82號對開位置發生車禍，事件涉及2輛小巴、1輛的士及1輛私家車，意外中有8人受輕傷。警方及救護員接報趕抵現場，並將傷者送往醫院治理，警員則在場調查意外成因。

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