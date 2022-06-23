大停電｜元朗區再出現停電　多幢樓宇及街燈突然熄燈

元朗朗屏中電電纜橋周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民叫苦連天。中電其後進行緊急調配電力及搶修，至昨早（22日）中電指已全面恢復電力供應。

惟於今日晚上，元朗區再次出現停電，有元朗雞地居民指於晚上約8時，雞地一帶多幢樓宇突然停電，大批居民到地面了解情況，至約8時半附近電力大致恢復。另外有網民拍得於元朗千色匯附近，樓宇、街燈及交通燈等亦突然熄燈，另外元朗形點商場內亦有部分燈光熄滅。《香港01》正向中電查詢事件。



元朗西菁街有大廈市民停電期間困𨋢，消防員到場救援。（梁偉權攝）

《香港01》記者晚上8時許於元朗西菁街視察，現場一帶樓宇及地舖食肆均停電，有食客用膳期間亦步出店外了解。另外西菁街10號好順泰大廈亦有市民於停電期間困𨋢，消防人員到場救援，直至約8時30分附近電力大致恢復。消防處於8時至8時30分，接獲最少6宗困𨋢報告。

元朗居民王小姐表示，剛才約晚上8時，雞地一帶範圍突然出現停電，其住所屋內所有電器突然全關，向窗外看街燈亦全熄，歷時約7至8分鐘。王小姐聽到鄰居大嗌「無電！」，鄰居亦點起蠟燭，她指家內冷氣突然關閉，大嘆「好熱、好焗，已經成身汗」，不過單位在高層，她不敢貿然下樓。王小姐又稱早兩天發生大停電事件時，她家附近範圍並沒波及，惟今天受影響，她擔心未來數天仍會有電力不穩事件發生。

元朗形點商場內有部分燈光熄滅。（網上圖片）