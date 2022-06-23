中環槍擊案｜警再拘一漢 累計8人落網 涉案手槍未尋回
撰文：林朗天
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本月10日中環雲咸街槍擊案，警方表示，昨日（22日）再拘捕一名26歲非華裔男子，並於今日（23日）暫控他一項「企圖有意圖而傷人」罪及一項「管有攻擊性武器」罪，明日（24日）上午在東區裁判法院提堂，至於涉案手槍至今仍未尋獲，案件繼續由有組織罪案及三合會調查科跟進。
警方早前已就此案拘捕7名男子，年齡介乎23至42歲，當中包括中槍的25歲非華裔男子，他們均已被暫控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，已於上周一（13日）及上周五（17日），在東區裁判法院提堂。
中環雲咸街本月10日凌晨，發生撞車、斬人及槍擊案，兩個幫派人士疑因生意糾紛及地盤鬥爭，其中一幫派落車持刀廝殺，遇襲一方一度開槍還擊，案中有3名非華裔男子受傷。警方連日來大舉進行調查及拘捕行動，更懸紅25萬元，呼籲市民就今年6月10日中區發生的一宗開槍案提供消息，以追查涉案槍械或使用槍械者的下落。
▼ 槍擊案連環圖 ▼
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▼ 案發當日現場情況 ▼
▼ 警方檢獲證物 ▼
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