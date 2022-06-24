入境處一連四日行動打擊非法勞工　拘5黑工及4僱主

入境處由6月20日起一連四日在全港各區展開代號「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，入境處特遣隊人員搜查63個目標地點，包括食肆集中區、商業大廈、工場、工業大廈、物流中心、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕2男3女懷疑非法勞工，年齡介乎35至52歲。當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），亦涉嫌行使及管有懷疑偽造香港身份證。人員亦拘捕4名女子涉嫌聘用非法勞工，年齡介乎41至55歲。



處方亦派員到區內派發宣傳單張及安排宣傳車呼籲僱主切勿聘用非法勞工，加強推廣切勿僱用不可合法受僱人士方面的宣傳工作及提高市民意識。發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人指根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。