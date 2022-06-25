無業婦假扮客人盜竊金行斷正　涉13案偷17萬元金飾

警方偵破一宗連環金行盜竊案。有賊人假扮成客人於金行內選購金鏈，趁職員分神之際，就把金鏈偷去。警方昨日（24日）在香港仔以「盜竊」罪拘捕一名54歲女子，涉嫌於去年10月至今年6月期間，到全港不同地區的13間金行偷取金飾，涉案失物總值約17萬元。



旺角警區刑事情報組主管劉曉穎督察表示，去年10月至今年6月期間，留意到旺角區內發生多宗金行被盜竊金飾案件。賊人會假扮成客人，先於金行內選購金鏈，趁職員分神之際，就把金鏈偷去。經情報分析及資料搜集後，警方鎖定一名中國藉女子，她涉嫌於全港多區，包括油尖旺、深水埗、九龍城、灣仔、大埔及將軍澳的金行進行盜竊。

旺角警區重案組第一隊主管黃健熙表示，昨日（24日）警方在香港仔進行拘捕行動，探員先部署埋伏，當目標女子進入一間金行後，以送禮之名向職員聲稱需要購買金飾。在職員介紹金飾期間，女子不斷誘導閒談，務求降低職員戒心。女子其後會一再要求職員拿出其他金飾以供選購，此時她趁職員分神之際，就將金鏈藏於身上，並藉詞逃去。

探員見狀就待女子步出金行後，上前將其拘捕，並於其身上起回2件涉事金飾，她現正被扣留調查。警方在行動中，檢獲1條頸鏈、1條手鏈及懷疑為被捕人犯案時身穿的3件衣物。

經警方深入調查後，該名報稱無業的54歲本地女子，涉嫌與另外12宗盜竊案有關，案中共有6條頸鏈和9條手鏈被盜去，涉案失物總值約17萬元。

警方提醒店鋪職員應時刻保持警覺，留意形跡可疑的顧客。店鋪亦應加強店內保安，包括安裝閉路電視、防盜鏈、防盜標籤及其他防盜系統，避免賊人有機可乘，並呼籲若任何珠寶行或金行遇過同類失竊事件，請即致電3661 8742與旺角警區重案組第一隊聯絡。警方又重申，「盜竊」罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。