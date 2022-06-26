警一連三日打擊藥駕酒駕　23人被捕

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（24日及25日）凌晨，在區內進行反藥駕及酒後駕駛行動，於各區主要幹道設置路障，共截查1023輛車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動中，共有19名男司機及一名女司機（25歲至54歲），因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，一名27歲男子涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另一名38歲男司機被截查時被發現為通緝人士被捕。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。



人員今日（26日）凌晨在荃灣巡邏期間，偵測到一輛私家車行車證過期，人員遂於青朗公路截停該車。人員截停私家車後，懷疑男司機在藥物影響下駕駛，遂向46歲姓高男司機進行快速口腔液測試，結果為陽性。初步調查後，該名男司機涉嫌「擅取交通工具」、「停牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊第一隊跟進，被捕男子現正被扣留調查。

警方一連三日進行反藥駕及酒後駕駛行動。（警方圖片）

警方一連三日進行反藥駕及酒後駕駛行動。（警方圖片）

另外，人員在今日凌晨在葵涌巡邏期間，發現一輛私家車違例停於限制區，遂截停司機調查。人員於私家車內搜獲約10克懷疑霹靂可卡因，並在65歲姓李男司機身上搜獲約23克懷疑霹靂可卡因，市值共約港幣5萬元。人員其後向男司機進行快速口腔液測試，結果為陽性。該名男司機涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第一隊跟進，被捕男子現正被扣留調查。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。