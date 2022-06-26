天降橫財變破財　女子墮中獎電郵陷阱被騙82萬

中獎變中伏！一名女子日前收到電郵，聲稱成為幸運兒，中了120萬港元大獎，收件人不虞有詐，以為富貴逼人來，但騙徒卻用種種藉口榨乾其金錢，並安排她到放債公司借錢，合共被騙去82萬元，受害人與朋友商量後始如夢初醒，警方接報後深入調查，拘捕4男2女。



被捕4男2女（29至40歲），為放債公司職員，他們涉嫌串謀詐騙。警方調查發現，該放債公司沒有放貸人牌照，公司假天花板暗藏150萬港元現金、大量借貸文件及四部手機，警方正調查有否其他受害人。

上周四（23日），67歲女受害人報警，聲稱較早前收到一封電郵，聲稱中了120萬港元大獎，她信以為真，騙徒隨即要求墊支多項費用，包括律師費及申請證明書費用，受害人依指示將合共82萬元存入騙徒戶口，騙徒見她已山窮水盡，再沒錢存入戶口，騙徒即假扮銀行職員，轉介她到旺角一間放債公司借錢，慶幸於出發前，受害人與朋友商量後懷疑中伏，於是報警。

警方在放債公司天花搜獲150萬元現金。（陳浠文攝）

警方於前（24日）日在放債公司拘捕3男2女，昨（25日）再拘捕一名33歲本地男。灣仔警區重案組第二隊督察盧偉德表示，當市民收到借貸公司放貸訊息，應當再三核實，最好往信譽良好的財務公司借貸，如發現受騙，即致電警方「防騙易18222」熱線。