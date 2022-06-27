中環槍擊案｜警方再拘6男　累計16人落網　涉案槍支未尋回

本月10日中環雲咸街發生槍擊案，警方調查案件有新進展，於今日（27日）早上再拘捕6名男子，並在元朗錦田大江埔附近尋獲另一輛涉事車輛，令案件至今共有16名男子被捕。惟警方至今未尋回涉案開火的1槍支，亦未能確定槍支來源。



同案被捕的16名男子，年齡介乎22至43歲；當中2人為本地人，其餘為非華裔人士。警方表示，於今早被捕的6名涉案男子，屬於開槍一方的幫派人員，他們的角色包括登記車主、司機、乘客、涉嫌之後燒毀車輛的人士等。除了今早在大江埔附近尋獲的另一輛涉事車輛，案中另一輛七人車在案發後已被燒毀，警方仍然在尋找餘下一輛七人車。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東。(陳浩然攝)

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，警方高度重視在鬧市開槍的案件，不容忍暴力事件，故在案發後已聯同入境處及海關等部門，作出一連串反罪惡及反三合會行動，至今日凌晨已突擊搜查多個場所共超過2,270次，包括酒吧、麻雀館、夜店、遊戲機中心等場所，拘捕1,088人，罪行包括傷人、藏有攻擊性武器、販運毒品、管理賣淫場所及無牌按摩院及等。

案中早前已有8名男子被落案起訴，控以「企圖有意圖而傷人」及「管有攻擊性武器」罪名，另外6名人士正被扣留調查，1人獲保釋候查，另1人則因身分問題，交由警方處理。警方強調案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

▼ 案發當日現場情況 ▼



▼ 槍擊案連環圖 ▼



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▼ 警方檢獲證物 ▼

