葵涌道奪命車禍｜死者遺年幼子女　四口家失經濟支柱　妻子感徬徨

葵涌道今晨（28日）發生奪命車禍，姓彭（46歲）輕貨司機被困車內，送院搶救後不治。據彭太透露，丈夫是家庭經濟支柱，負責駕車送電器約一年，由上午8時工作至晚上7時。夫婦二人育有一對子女，長子現就讀小學五年級，患有讀寫障礙，細女則是三年級，子女已知悉父親不幸離世的消息。她續指，丈夫出事前的精神狀況良好，今日沒有跟車工人，只有他一人開工，詎料遇車禍喪命，其任職的公司至今未聯絡她，故她對丈夫意外經過及原因仍一無所知。四口之家失去一家之主，遺下孤寡相依為命，彭太雙眼泛紅，對前路感徬徨無助。



▼車Cam直擊事發一刻▼



+ 1

事發於上午11時許，兩輛分別九巴及中貨一前一後，沿葵涌道中線往新界方向而行，當駛至近港鐵荔景站對開一橋底時，九巴及中貨突然相繼於路中停下。當時彭所駕駛的輕貨本來沿左線而行，切入中線並繼續前行，當與中貨距離不足一個車位時，他疑驚覺前方兩車停於路中，即時扭左軚欲避開，可惜已來不及，最終猛撼向中貨車尾尾版，輕擋風玻璃、車窗登時粉碎，右邊車頭更撞凹猶如廢鐵，他被困車內，由消防救出送院，惜不幸傷重喪命。