疑車友聚會後非法賽車　粉嶺兩私家車自炒陷火海　警拘6男子

上周日（26日）深夜，粉嶺公路兩輛私家車猛撼，其中一車陷入火海，兩司機棄車逃去。警方調查後，相信事件為車友聚會，有人駕車離開時高速行駛及追逐，至上址發生車禍及火燒車事件。出事後兩車司機棄車然後登上同行人士的私家車逃去，一人事後訛稱遭偷車被捕。警方指案件至今拘捕6名男子，並檢獲6輛同一牌子的私家車，有被捕人士已被落案起訴，呼籲目擊者提供資訊及與警方聯絡。



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新界北總區交通意外調查及支援組林志源警司表示，上周日（26日）晚上11時許，粉嶺公路發生一宗交通意外，2名涉案司機棄車逃去。車禍中一輛私家車起火焚毀，另一輛私家車則棄置現場，警員抵達後發現兩車司機已經不顧而去，事後有一男於落馬洲報案稱其私家車被人偷去，其私家車竟涉及粉嶺公路交通意外。

警方經調查後，相信事件為車友聚會，當時眾人於牛潭尾聚會後，部份人士駕車離開，期間有人於新田公路及粉嶺公路一帶路段高速行駛，過程中有互相追逐。其中一輛私家車駛至里程碑24.4A段時，其中一輛車撞向路邊並起火，尾隨另一輛車亦撞及起火私家車。兩車司機棄車逃去，並登上同行私家車逃去。

警方經調查後，以「非法賽車」及「誤導警務人員」等罪名拘捕6名男子，年齡介乎23至40歲，並扣留6輛車輛檢驗。6輛涉案私家車均是同一品牌，並沒有套上假車牌。林指，部份被捕人有危險駕駛、不小心駕駛及超速的違規紀錄，部分被捕人已被落案起訴非法賽車、誤導警務人員、交通意外後不顧而去等罪名。其餘人士不排除被警方起訴。警方指高度重視事件，呼籲目擊者與警方聯絡，電話為3661-3800。