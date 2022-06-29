海關偵破空運來港「餅乾」藏毒案　拘2男女檢$160萬液態可卡因

香港海關搗破販運可卡因毒品案，於上周一（20日）及昨日（28日）先後在香港國際機場和將軍澳拘捕一男一女，檢獲約1.8公斤液態可卡因，以及約8克可卡因，估計市值共約160萬元。兩人已被落案起訴，將於明日提堂。



海關機場科人員根據風險評估，於上周一在香港國際機場揀選並檢查一批從德國抵港、報稱載有餅乾的空運貨物包裹，其間在包裹內找到一批零食，並在兩個膠樽內發現約1.8公斤液態可卡因。案件交由海關毒品調查科接手調查。

至周二（28日），人員經調查後採取行動，並於下午時分在荃灣拘捕一名涉案本地男子，其後在晚上再於將軍澳拘捕一名涉案女子。被捕男子58歲，報稱任職的士司機，而被捕的24歲女子則報稱任職地盤工人。人員在被捕女子身上搜出約8克可卡因，其後又到被捕女子位於黃大仙的住所進行搜查，再檢獲10多個載有微量可卡因的密實袋。

被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪名，而被捕女子則被控以一項販運危險藥物及一項管有危險藥物的罪名，將於周四（30日）在西九龍裁判法院提堂。

今年首五個月檢獲可卡因比去年同期上升48%

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，海關相信被捕男女並不認識，案中販毒份子以分層接力方式，將毒品透過不同人士運送到不同地區，逃避海關偵查。海關數字顯示，今年頭5個月，香港海關檢獲303公斤可卡因，較去年的204.5公斤，上升48%。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。