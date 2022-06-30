入境處一連三日打擊非法勞工　拘12黑工及3僱主

入境處由周一（27日）起一連三日在全港各區展開代號「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，搜查了45個目標地點，包括酒吧、停車場、食肆、按摩店、裝修中單位、回收場、住宅大廈、餐廳及髮廊，共拘捕4男8女，年齡介乎31至58歲，當中3男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外3男2女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。人員亦拘捕涉嫌聘用非法勞工的1男2女僱主，年齡介乎38至51歲。



入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人又警告根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。