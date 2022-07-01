周慧賢謀殺案・重組｜親友離開死者住所數分鐘　涉案前男友即上門

隨着網上一段尋人啟事瘋傳，全城關注的網紅周慧賢（Aqua）失蹤案，遺憾地以悲劇告終。任職瑜珈導師的周慧賢，才貌兼備，前程錦繡，卻在前往美國進修前夕，疑遭亂斬30多刀放血慘死，結束23載短促一生。自首被捕的前男友亦遭「起底」，被指有欠債及打女人等「前科」。親友由最後相見、失去聯繫、焦急報警、網上尋人、接獲噩耗，短短一日已成永訣。綜合尋人時序及「天眼」片段，親友離開周女住所與涉案前男友的上門時間，僅僅相差數分鐘，令人不勝唏噓。



樣貌和身材姣好的周慧賢，其instagram有近5萬名追蹤者（followers），除展示其瑜珈英姿外，亦不乏陽光與海灘的性感照，每一張都充滿活力。根據周父較早前向《香港01》透露，周女原定昨日（6月30日）凌晨2時搭飛機前往美國進修。前一日（29日）下午4時許，父女二人最後見面；友人亦協助收拾行李，下午約4時半離開周女住所。但當晚，周女便音訊全無，WhatsApp及電話均無人回應，家人於翌日（30日）下午約1時47分，在黃大仙區報警求助。

由於周女離奇失蹤，警方立即翻看她位於深水埗的住所大廈閉路電視調查，發現6月29日下午約4時34分，亦即周女與父親最後見面後、以及友人離開後僅數分鐘，一名男子自行「拍卡」進入大廈上樓；約6分鐘後，即下午約4時40至42分，周女與該名男子乘搭升降機離開住所大廈。警方經調查後，初步相信該名男子為周女的前男友，遂聯絡他了解事件，有人當時聲稱毫不知情。

及至昨晚約7時，周女仍杳無音訊，其家人急如熱鍋上的螞蟻，遂透過周女的友人在網上尋人。相關啟事在facebook群組瘋傳後，即引起全城關注，大家均冀盼在「黃金48小時」內接獲喜訊。惜事與願違，昨傍晚其前男友突在律師陪同下，自行往黃大仙警署自首。至昨晚10時，警方根據資料趕至尖沙咀一酒店房調查，甫開門即驚見血路，浴缸則滿載血水，浸泡着一具被大毛巾包裹的人形物體，最終證實屍體是周慧賢，懷疑遭亂斬30多刀，放血致死。

警方事後以涉嫌「謀殺」，拘捕周女的姓勞（28歲）前男友。據了解，有人報稱於6月28日租住尖沙咀區一間酒店房，惟他於自首時交出一張酒店房咭後，便一直保持緘默。消息指，數個月前周女曾前往黃大仙警署報案，指被前男友要脅；而周女失蹤後，勞男亦被網民「起底」，指控他欠債、打女人及逼人墮胎。可惜，集眾人之力仍未能力挽狂瀾，周慧賢的一生，最終停留在23歲美好年華。