Aqua謀殺案｜周慧賢身中30多刀殞命　警指未聞動機與「接客」有關

23歲女瑜珈教練周慧賢（洋名Aqua）失蹤後，被發現在酒店房內放血慘死的兇殺案，警方重案組與法醫調查後發現，死者身中超過30刀，包括全身多處、手腳等，當中左胸及喉嚨各一刀，相信為致命傷。死者的前男友涉嫌「謀殺」被捕，警方通宵搜查其寓所及座駕等，正調查行兇動機。此外，網上流傳受害人疑因「接客」惹來殺身之禍，警方就此強調，調查期間並未聞此資訊。



警方油尖警區助理指揮官賈錦琳直言，此宗兇殺案令人髮指。他表示，兇案現場為雅翔道一間酒店房間，女死者姓周，23歲；被捕男子姓勞，28歲，兩人為前度情侶關係。6月30日，警方接獲一失蹤人口報告，死者的母親於6月29日晚上，與女兒失聯，直至30日下午，到黃大仙警署報案。

油尖警區助理指揮官賈錦琳(中)講述案情。(張家豪攝)

同日傍晚時份，該名勞姓男子與其法律代表到達黃大仙警署報案室，指與一宗失蹤人口案件有關，亦得悉警方正尋找他。期間，有人將一張酒店房卡交予警方，上面印有酒店名稱及房間號碼，隨後一言不發等候調查。

直至晚上10時左右，油尖警區接獲黃大仙警區人員通知，指酒店房內懷疑有一名失蹤人士，油尖警區人員迅即趕至酒店現場。惟發現房間內有好多打鬥痕跡、佈滿血跡，死者則浸在浴缸中，浴缸內浸滿水至沒頂，已無生命跡象。警方隨即將該男子拘捕。而警員在浴缸內發現一把27厘米長的利刀，當中刀鋒長22厘米，相信疑犯自行在案發現場附近購買。

法醫到場檢查死者傷勢，發現其手、腳、身體前後等，有多達逾30處刀傷，其中左胸前有8吋長刀傷、喉嚨亦有刀傷，相信兩者為致命傷。而死亡時間，則推算不超過24小時。警方正循感情或金錢等方向調查。此外，網上有指受害人疑因「接客」而導致殺身之禍，賈錦琳表示，警方在調查上，並無聽到此類講法及資訊。

至於涉案酒店房間，是由被捕人在6月28日租用，原本為租一天，隨後被捕人自行落樓續租至3日2夜。

警方於今日（7月1日）凌晨時份，押同被捕男子返回其位於藍田寓所搜屋，並將其押至附近一個停車場，搜查其平治座駕。被捕男子當時戴上頭套、雙手反縛。大約個多小時後，被押到警署繼續扣查。