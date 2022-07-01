習近平訪港｜男子海運大廈放無人機　違全港禁飛令

香港回歸25周年，警方高度戒備及引用《小型無人機令》，在國家主席習近平訪港期間，將全港列為小型無人機的限制飛行區。今日（1日）上午9時許，警方接報指有人在尖沙咀海運大廈違法聚會，並在「限制飛行區」內操作小型無人機，危害公共安全和航空安全。

警方高度重視案件，派員到場後，以「小型無人機在限制飛行區以內的飛行並沒有獲得所需許可」罪，拘捕一名42歲男子，並檢獲涉案小型無人機作進一步調查；在場共27人，包括20男5女及兩名男童，年齡介乎11至65歲，亦涉嫌違反香港法例第599G章被警方票控。



（警方圖片）

警方重申，《小型無人機令》（第448G章）已於2022年6月1日正式生效，而警方亦已引用此法例，指定全香港範圍於2022年6月30日正午12時至晚上11時59分及由2022年7月1日上午6時正至下午4時正為「限制飛行區」。警方提醒市民密切留意相關憲報及瀏覽民航處的SUA一站通，獲取有關「限制飛行區」的資訊。

警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及非法操作小型無人機的行為，並提醒市民切勿以身試法。