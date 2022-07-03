暹芭風球｜飛行服務隊救援　陳國基指示盡最大努力搜救失蹤船員

工程船「福景001」在香港西南海面沉沒，事發後政府飛行服務隊勇闖颱風「暹芭」風眼附近搜救，救出船上3名船員。政務司司長陳國基表示已指示保安局聯同政府飛行服務隊及其他相關部門，繼續分秒必爭，擴大搜索範圍，盡最大努力搜救其他失蹤船員，希望他們可以吉人天相。



半截船身在怒海中載浮載沉。（政府飛行服務隊提供）

陳國基對今次嚴重海難感到十分傷心，指政府飛行服務隊昨接到香港海上救援協調中心通知後，迅速派出多架次直升機及定翼機前赴現場，與狂風暴雨與驚濤駭浪奮力搏鬥，全力展開搜救，至今已救出當時船上3名船員送院治理，其餘20多名棄船逃生的船員仍然失蹤。

廣東省海上搜救中心今（3日）淩晨表示，涉事工程船為海上風電場專案施工浮吊船「福景001」輪，昨日凌晨3時50分在陽江附近海域拋錨逃避颱風時，錨鏈斷裂遇險。中心指目前該船已沉沒，27人墮海失聯，搜救行動正在進行中。

颱風「暹芭」吹襲期間，內地工程船遇險。香港海上救援協調中心（中心）昨（2日）晨接到廣東救援協調中心通知，指船隻「福景001」在香港西南面約160海里的內地水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。涉事船隻為內地註冊工程船，船長204米，事發時載有共30名內地船員。

政府飛行服務隊表示，昨早（2日）7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港西南約160海里（約300公里）的工程船發生事故，30名船員棄船逃生。現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10米。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。

截至昨下午3時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出2架次定翼機和4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。