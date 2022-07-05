海關上月檢獲8000萬元私煙及另類吸煙產品　拘88人包括17歲學生

香港海關為響應衞生署推出的「六月．戒煙月」活動，總結六月份香港打擊私煙及另類吸煙產品行動，成功偵破241宗案件和拘捕88人，檢獲市值超過8000萬元懷疑私煙及懷疑另類吸煙產品，當中懷疑私煙的應課稅值超過4000萬元。被捕人年齡介乎17至83歲，該名未成年人士報稱為學生。海關呼籲暑假臨近，青少年勿為「搵快錢」參與販賣或派送私煙及傳單的行為，以免留下案底影響前途。



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就另類吸煙產品，海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張惠雯表示海關以源頭打擊策略，針對性執法。在香港國際機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站、港澳碼頭，共偵破77宗進口或轉口懷疑另類吸煙產品的案件，檢獲約53萬件另類吸煙產品，估計市值約1793萬元。

70多宗案件中，有36宗是以貨運或郵包方式非法輸入香港，包括52.9萬件另類吸煙產品，佔整體47%，估計市值約1788萬元。而36宗案件當中，以郵包方式輸入香港的另類吸煙產品共有23宗。

至於不法份子用貨櫃經海路進入或轉口的案件中，海關共檢獲36萬件另類吸煙產品，估計市值約1624萬元。

另外，海關偵破41宗經旅客帶另類吸煙產品進入香港的案件，估整體案件數目53%，檢獲2000件另類吸煙產品，涉款將5萬元。相關人士有主動向海關申報，並且只攜帶少量另類吸煙產品，屬於自用性質，暫無發現明顯無走私意圖。

私煙集團手法層出不窮

就未完稅香煙，海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張惠雯表示就出入口及轉口層面偵破超過50宗案件，堵截約1000萬支未完稅香煙。過去一個月，在港九新界多區110宗市面儲存分銷及販賣私煙的案件，搗破兩個大型私煙倉庫，檢取14部懷疑用作分銷未完稅香煙的汽車。

不法之徒手法層出不窮，會利用停車場及偏僻鐵皮屋作案，更租用保安嚴密大埔知名屋苑作為倉庫，私家車亦用以作為流動私煙倉，並駛至偏遠地區如和合石墳場附近分銷。他們又會以空運貨物方式將私煙運來香港，收藏手法包括用茶葉、即食麵等食品作為掩飾，又會抽空日常用品如海棉百潔布、口罩包裝盒，放入私煙扮防疫用品。他們又會掏空電壓穩定品、飲水機等機器掩人耳目。

行動中海關人員共拘捕77男11女，年齡介乎17歲至83歲。整個行動檢獲超過2100萬支未完稅香煙，總值超過6000萬港元，應課稅值超過4000萬元。