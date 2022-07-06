警旺角及深水埗掃黃冚賭　10人被捕

旺角警區特別職務隊展開代號「搜鷁（STEMPICKER）」掃黃行動及「蓄勢（FULLBOOM）」冚賭行動。昨日（5日）在旺角砵蘭街392號搗破一間賣淫場所，檢獲記帳簿、避孕套、潤滑劑、毛巾等證物；亦在旺角彌敦道612至618號一單位，搗破非法釣魚機賭場，檢獲4部釣魚機、3部射擊遊戲機、1部雀鳥機、一批遊戲卡、讀卡器及600元賭款。



行動中，姓黃（38歲）男子涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，已獲准保釋候查，須於7月中旬報到。至於非法賭檔內，姓黃（53歲）女子涉嫌「管理賭博場所」及違反第599F章被捕；另外3男1女（40至46歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，正被扣查。

此外，昨晚約9時20分，深水埗警區特別職務隊展開代號「虎撲（TIGERSURGE）」行動，在汝州街179號一單位，搗破懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲7部釣魚機、一批遊戲卡及約900元賭款。姓楊（54歲）女負責人涉嫌「管理賭博場所」被捕；2男1女（45至60歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，所有人正被扣查。全部人同時涉嫌違反第599F章被罰款。