巨蟒掙扎緊纏頸面　直擊蛇王活捉4米長緬甸蟒　交予大埔警署處理

大埔某村有巨蟒出沒，村民深受困擾，雖曾報警求助，奈何蟒蛇來去無終，始終無法解決問題。村民近日向蛇王Ivan Gor Gor求助，希望他能處理蛇患，Ivan昨晚（5日）深入鄉村草叢，活捉一條4米長的緬甸蟒，期間巨蟒掙扎一度纏著蛇王右手、頸部及面部，場面甚為驚嚇。但蛇王最終成功將蟒蛇捕獲，並送到大埔警署交予警方處理。捉蛇的片段及相片在社交平台流傳，短短數小時已吸引過千點讚，網民更紛紛為蛇王Ivan加油。原來蛇王Ivan 6月才正式成為警方「御用蛇王」之一，今年父親節更是第一次出動捉蛇。



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今日 （6日）凌晨1時許，蛇王Ivan Gor Gor在Facebook群組「大埔TAI PO」上載捉蛇的相片及影片，並說明整個捉蛇行動。Ivan指，近日大埔某村出現一條大蟒蛇，令村民感到困擾，雖然村民曾經報警求助，但警方到場時，蟒蛇早已逃去無終。Ivan遂應村民要求，帶同裝備與家人到該村協助捉蛇，他坦承未經警方電召而私下行動捕捉受法例保護的蟒蛇，嚴格來說是不合法的，但本著「制度是死的，人是活的」的心態，仍堅持行動。

Ivan接受《香港01》訪問時稱，昨晚（5日）8時許抵達大埔某村，並開始四處尋找蛇蹤，約15至20分鐘後終於在一處草叢發現4米長、體重約90至110磅的緬甸蟒，蟒蛇隨即逃往馬路邊。Ivan緊隨其後，並將其擒獲。捉蛇片段顯示，Ivan當時右手捉著蛇頭，但蟒蛇仍奮力掙扎，蛇身緊纏Ivan的右手臂及頸部，蛇尾一度撩起Ivan的面部及眼鏡，場面甚為驚嚇。Ivan表示，他有養球蟒、蜥蝪、青蛙等爬蟲類動物，平時亦從事自然教育等工作，熟悉爬蟲類動物的習性，故被蟒蛇纏繞時並不害怕，亦懂得應對，但他提醒普通市民切勿自己捉蛇，以免發生意外。

Ivan續指，捕蛇行動完結後，他將緬甸蟒放進白色布袋，直接駕車駛至大埔警署，並將蟒蛇交予警方處理，相信稍後會由嘉道理農場放生。由於是次行動並非由警方電召，所以Ivan並沒有獲發800元車馬費。Ivan形容捕蛇後，肌肉有點酸，渾身也是蟒蛇的怪味。

翻查資料，Ivan自7年前起已開始留意香港蛇類，3年前更開辦自然教育活動，因曾在大埔目睹蛇王捕捉青竹蛇的經歷，令他萌生起做蛇王的念頭。今年Ivan更正式向警方申請成為「蛇王」，並於今年6月獲警方通知，日後如有蛇類滋擾事件，警方會向他聯絡。而今年父親節，Ivan更首度接獲警方召喚，到荃灣老圍協助捕蛇。Ivan指，他是向警方申請做荃灣區蛇王，而警方接獲蛇類滋擾案件，一般都會聯絡該區蛇王處理。