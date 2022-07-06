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突發
啓德歲半大女童搭升降機夾手 慈母抱在懷中送醫院
撰文：
凌逸德
出版：
2022-07-06 21:58
更新：
2022-07-06 21:59
3
今日（6日）晚上8時許，一名約歲半大女童在啓德沐寧街1號天寰乘坐升降機時，左手手指意外被升降機門夾到。女童登時放聲大哭，在旁母親連忙安慰。救護員接報到場，幸女童並無大礙，其後由母親手抱陪同送院治理。
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