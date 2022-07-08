海關首五月接2400宗不良營商舉報　美容業投訴增　涉過於積極跑數

香港海關今年1至5月接獲2449宗懷疑違反《商品說明條例》的舉報，當中涉及貨品的投訴有1629宗，佔整體數字67%；另有820宗涉及服務的投訴，較去年上升兩成半，佔整體數字33%。整體舉報數字與去年同期2360宗相比，輕微上升4%。

海關指疫情令各地實施出入境限制，市民無法外遊，轉為選擇宅渡假（Staycation），有關本地酒店的投訴因而增加。此外，美容業重開後，部份職員為追趕疫情下損失的營業額，積極推銷一些舉報人完全無興趣的服務，亦令投訴數字上升。



版權及商標調查科署理高級監督蔣依莉表示，今年首5個月海關接獲2449宗懷疑違反商品說明條例的舉報，當中涉及貨品的投訴1629宗，涉及服務的投訴則有820宗，如撇除因公司倒閉而衍生的投訴則有約630宗，數字與去年相若。

美容院重開 職員過於積極「跑數」

蔣依莉指，服務行業有關美容業的舉報數字由2019年327宗升至2021年1021宗，多了近兩倍，當中有679宗因連鎖式美容集團結業而引發，如撇除相關投訴，舉報數字與去字相若。蔣依莉指表示，雖然美容業因疫情按政府規定而停業，但投訴數字卻沒有減少，舉報主要涉及兩類型，包括虛假商品說明及具威嚇性的營業行為。海關指美容院重開後，職員為追趕停業期間的營業額，過於積極推銷一些舉報人完全無興趣的服務；部份投訴個案是因消費者難以約到理想的時間或相熟美容師已經離職，故對服務感到不滿。

健身行業、旅遊服務投訴大幅下降

至於健身服務的舉報數字則由2019年723宗大幅下跌至2021年207宗，海關指2020年前健身行業中最為人熟悉的不良營商手法是職員以具威嚇性的營業行為，逼使年輕人購買幾萬至幾十萬的健身合同。海關於2019年展開專項行動，成功痛擊害群之馬，加上法庭就相關案件已判重刑，海關相信嚴厲執法對業界不良分子已起作用。

海關指，裝修行業在疫情下受影響較少，舉報數字變化不大，主要投訴圍繞收費問題及工程進度，令消費者和商戶出現紛爭，部份原因是疫情下裝修物料的運輸情況及人手安排等，影響裝修服務。而旅遊服務的投訴在疫情前佔整體投訴數字頭一兩位，疫情前大部分投訴有關旅遊套票及機票未能兌現等，舉報數字由2019年404宗上升至2020年539宗，惟2021年起因出入境限制實施，市民未能外出，因此投訴數字大幅下降。

蔘茸海味不良營商手法轉攻本地人

不良營商手法調查課第二組指揮官劉志忠指，蔘茸海味的不良營商手法多以遊客為目標，看中遊客不熟悉香港法例，而且短時間逗留難以追究，惟疫情期間不良商戶轉攻本地客，他們轉向街坊下手，一般會噓寒問暖及推介藥材補品，在未經客人確認購買就磨成粉末，更向長者埋手，利用長者記性差及怕麻煩心態，要求消費者付款。

市民無法外遊轉移宅渡假 本地酒店投訴上升

劉志忠指，市民因各地防疫措施限制未能離港外遊，航空及旅遊業的舉報由2019年289宗下跌至2021年16宗，今年首5個月只有14宗投訴。劉志忠指市民開結轉移宅渡假（Staycation），海關接獲本地酒店的舉報分別為2019年15宗、2021年今年58宗及今年首5個月有17宗，投訴內容多數與酒店服務質素有關，例如景觀與宣傳產品有差異，有部份酒店提供的設施突然關閉等。海關留意到相關投訴未至於觸犯法例，但為免商戶誤墮法網，海關會積極與酒店業界溝通，以宣傳教育的方法，令酒店業更加理解條例及要求。

海關主動巡查防疫物品 包括快速抗原測試套裝

商品說明調查科總貿易管制主任毛慧敏指，海關於2020年展開守護者行動，主動巡查全港各區外科口罩及消毒酒精等物品，上半年共動員7700人次，巡查約4萬間零售點，就40宗涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的案件進行調查，一共拘捕91人，並檢獲約3850萬個外科口罩及消毒酒精等物品，市值約1.44億元。而海關今年2月至5月更主動巡查市面出售的75款快速抗原測試套裝，海關發現商戶並無違反商品說明條例。

此外，海關發現有舉報人在社交平台向買家訂購400盒指定品牌口罩，價值約5.8萬元，豈料買家竟以膠袋包裝的「雜牌」或無標記的口罩，買家違反《商品說明條例》中不當地接收付款罪，最終被法庭判監3個月。

另一宗個案涉及網上銷售電玩及模型，有超過200個舉報指控同一個玩具零售商。涉案玩具零售商疑未按買家訂單提供模型、電子遊戲機等，賣家最終被判社會服務令及賠償1.9萬。海關透露，200個投訴人中，有逾百人未有繼續向海關提供資料，最終僅個位數舉報人願意出庭作證。海關呼籲公眾合作並提供資訊。