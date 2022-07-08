有片｜機場三跑地盤爆毆鬥　有人持刀襲擊　滿地鮮血6人傷

今午（8日）機場三跑地盤發生多人毆鬥事件。警方接報指，下午5時許，有10多名工人互相打架，期間有人持刀襲擊。事件中有6名工人受傷，其中一人腹部受傷，一度失去知覺，及後恢復清醒。當局派出多輛救護車到場，將傷者分流送院，飛行服務隊直升機亦奉召將傷勢較嚴重男子送往基地，再轉送院。警方其後拘捕該6名傷者，包括2名南亞裔男子及4名本地男子，年齡介乎20至53歲，案件列作在公眾地方打鬥，機場警區刑偵隊到場調查。

據悉，工人在地盤碼頭乘接駁船，懷疑因排隊問題發生爭執，因而發生混戰。



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據讀者提供的影片及照片可見，在三跑地盤碼頭叫囂聲四起，高叫﹕「打佢！」、「現場爆發中印衝突呀！」有人爬上橋身加入混戰中，數人扭作一團。有人被壓在欄杆，數度遭人批踭拳毆，亦有人被箍頸圍毆，更被打至跌在地上，其間疑有人持刀施襲，嚇得旁觀者急叫﹕「攞刀呀！攞刀呀！」。混亂間有人受傷浴血，旁觀者即大叫﹕「唔好畀佢走呀！」其後不少傷者坐在橋上待救，血流一地。

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目擊者陳先生表示，下午5時許，工人於三跑地盤碼頭登船離開工地，其間一批印巴裔人士與中國籍人士準備登上前往三聖邨的船隻時，疑因排隊問題發生爭執，粗口橫飛，更有人擸起欄杆擲向對方，有負責維持秩序的印巴裔保安員上前調停，爭拗一度停止。惟當眾人上船之際，衝突再起，陳先生指有10多名中國籍人士圍毆2名印巴裔工人，混亂間至少兩人跌在地上。

陳其後登上另一艘開往東涌的船隻，故不清楚打鬥的後續情況，惟當他們到達東涌登岸後，有大批機動部隊警員在碼頭戒備，並向工人問話。

陳又指，三跑工地的打鬥事件時有發生，但都較小規模，故管方聘請一批身材健碩的保安員，負責維持工地秩序。至於有工人攜有利器，陳指由於工作需要，工人有合理理由便可帶刀器工作。

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另一名目擊事件的工人梁先生指，最初兩名南亞裔男工與數名中國籍男工於排隊期間已經爭執，至登船後再發生衝突，「係下層再嘈過，（上層）有幾個中國籍（工人）走咗落去幫拖，之後就追打到去橋板度」。梁先生指見到其中一名男子疑腋下中刀受傷，「胳肋底（流血）好似開水喉咁，暈暈哋」。梁先生指其後船隻開出，因此他未有見到施襲工人是否被人制服。