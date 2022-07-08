機場三跑地盤爆毆鬥　有人持刀襲擊　滿地鮮血至少10人受傷

今午（8日）機場三跑地盤發生多人毆鬥事件。警方接報指，有10多名工人互相打架，期間有人持刀襲擊。至少10名工人受傷，其中一人腹部受傷，一度失去知覺，及後恢復清醒。現場保安試圖勸架，阻隔兩批人無果，其後保安員截停一名持刀的南亞裔人士。據悉，工人在地盤碼頭乘接駁船，懷疑因排隊問題發生爭執，因而發生混戰。當局派出多輛救護車到場，將傷者分流送院，又派出飛行服務隊，將傷勢較嚴重男子送往基地，再轉送院。警方拘捕一名男子，他隨後被送往瑪嘉烈醫院治理。



+ 7

讀者陳先生表示，下午5時許，工人於三跑地盤碼頭準備登時離開工地，其間一批印巴裔人士與中國籍人士排隊準備登上前往三聖邨的船隻時，疑因排隊問題發生爭執，粗口橫飛，更有人擸起欄杆擲向對方，有負責維持秩序的印巴裔保安員上前調停，爭拗一度停止。惟當眾人上船之際，衝突再起，陳先生指有10多名中國籍人士圍毆2名印巴裔工人，混亂間至少兩人跌在地上。

陳其後登上另一艘開往東涌的船隻，故不清楚打鬥的後續情況，惟當他們到達東涌登岸後，有大批機動部隊警員在碼頭戒備，並向工人問話。

陳又指，三跑工地的打鬥事件時有發生，但都較小規模，故管方聘請一批身材健碩的保安員，負責維持工地秩序。至於有工人攜有利器，陳指由於工作需要，工人有合理理由便可帶刀器工作。