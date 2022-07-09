大停電｜元朗電纜橋火燒斷裂18日　其中一截橋身深夜運走

元朗朗屏中電電纜橋於上月21日起火斷裂，引致屯門、元朗、天水圍大停電，其後橋身呈「V」字形塌於明渠，遲遲未被移走。颱風「暹芭」於七一襲港前後，橋身更一度半淹水中。事隔18日，直至昨晚（7月8日）深夜，當局終吊走電纜橋，據悉會運往中電位於青衣的廠房。今日（9日）凌晨時份，《香港01》記者前往現場視察，可見原本斷成兩截的電纜橋，其中一截橋身已被運走；剩餘一邊仍然遺於明渠上，已不見有人員動工，但路邊仍泊有起重機，並且有保安員在場把守。



事發於6月21日晚上7時許，朗屏8號附近一條中電電纜橋起火，火勢猛烈，橋身被燒至斷裂倒塌，屯門、元朗、天水圍出現大範圍大停電，17.5萬戶受影響。及至7月6日，中電向政府提交的報告指，是次事故非常罕見，但在多項化驗和分析結果未完備前，未能確定起火成因，但現階段無證據顯示事故涉及不正當行為或人為破壞，中電初步估計橋內高壓裝置或機電設施起火。

▼ 6月21日晚 元朗中電電纜橋大火 ▼



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▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

