大停電｜元朗電纜橋火燒斷裂18日 其中一截橋身深夜運走
撰文：鄧海興 張家豪
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元朗朗屏中電電纜橋於上月21日起火斷裂，引致屯門、元朗、天水圍大停電，其後橋身呈「V」字形塌於明渠，遲遲未被移走。颱風「暹芭」於七一襲港前後，橋身更一度半淹水中。事隔18日，直至昨晚（7月8日）深夜，當局終吊走電纜橋，據悉會運往中電位於青衣的廠房。今日（9日）凌晨時份，《香港01》記者前往現場視察，可見原本斷成兩截的電纜橋，其中一截橋身已被運走；剩餘一邊仍然遺於明渠上，已不見有人員動工，但路邊仍泊有起重機，並且有保安員在場把守。
事發於6月21日晚上7時許，朗屏8號附近一條中電電纜橋起火，火勢猛烈，橋身被燒至斷裂倒塌，屯門、元朗、天水圍出現大範圍大停電，17.5萬戶受影響。及至7月6日，中電向政府提交的報告指，是次事故非常罕見，但在多項化驗和分析結果未完備前，未能確定起火成因，但現階段無證據顯示事故涉及不正當行為或人為破壞，中電初步估計橋內高壓裝置或機電設施起火。
▼ 6月21日晚 元朗中電電纜橋大火 ▼
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▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼
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▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼
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元朗大停電｜中電未查出電纜橋起火原因 排除由不正當行為引起大停電｜事隔10日元朗電纜橋未移離明渠 遇8號風球半浸水中大停電｜出動挖泥車與吊臂車 為移走電纜橋作準備 預料一周完成大停電｜中電預計未來數天逐步移走電纜橋 吊臂車出動候命大停電｜中電完成第一組電纜鋪設 爭取下周二前完成另外兩組大停電｜電纜橋倒塌元朗明渠 涉阻塞主要水道 中電預一周內清理大停電｜中電重鋪3條132千伏電纜 現場工人：工程已七七八八大停電｜重案組調查疑電纜橋中間起火 入口門鎖無損不似人為破壞大停電｜今早8時全面恢復供電 政府責成中電14日內交詳細報告大停電｜天水圍市民耗盡手機電 走難落商場叉電 捱漫長13小時大停電｜天水圍中學生：校方昨晚已安排停課 街坊憂愛魚缺氧亡大停電｜天水圍2萬戶續停電 夏至徹夜難眠 居民促豁免電費大停電｜居民有家歸不得 驚聞需時2日搶修 驚呼：咁就大劑！大停電｜冷凍倉海膽存貨恐變壞 批發商助貨主網上拍賣急散貨大停電｜元朗電纜橋遭大火燒斷 消防處滅火機械人首次實戰大停電｜天水圍四條邨約2萬戶未復電 料需時2個工作天搶修大停電｜中電電纜火令大部分商戶無法營業 元朗雞地食肆大收旺場大停電．圖輯｜直擊元朗中電電纜橋起火倒塌 影響車站醫院公路大停電｜元朗中電電纜橋起火倒塌釀停電 中電致歉﹕正進行搶修